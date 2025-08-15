15 perce
Négy idős nő tévedt el az erdőben gombakeresés közben, a rendőrök találtak rájuk
Nem találták a kiutat a barcsi erdőből. Négy idős nő tévedt el gombakeresés közben, kiszállt a rendőrség.
Fotó: Szendi Péter
Gombakeresésre indultak a dél-somogyi nyugdíjasok, de alaposan eltévedtek. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába pár nappal ezelőtt segélyhívás érkezett. A bejelentő elmondta, hogy a Barcs és Somogytarnóca közötti erdőben negyedmagával gombászni mentek, de eltévedtek és kétségbeestek. A rendőrök haladéktalanul megkezdték a terület átvizsgálását, majd két óra kutatás után mind a négy idős asszonyt épségben megtalálták.
A gombakereső idősek ügyének tanulsága
A főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy az efféle tevékenységekhez fontos a megfelelő felszerelés, mint például a feltöltött akkumulátorú mobiltelefon, élelmiszer és víz. Emellett a tájékozódás, a biztonság és az időjárás figyelembevétele is kulcsfontosságú. Amennyiben mégis bajba kerül valaki, hívja a 112-es segélyhívót!