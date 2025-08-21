augusztus 21., csütörtök

Tragédia

1 órája

Brutális gyerekgyilkosság, meghalt a kéthetes csecsemő – kísérteties a hasonlóság a zákányi esettel

Címkék#rendőrség#Nagydorog#gyerekgyilkosság#csecsemő

A kéthetes csecsemőt holtan találták, az anya magyarázkodott. Kegyetlen gyermekgyilkosság történt Nagydorogon.

Kovács Gábor László

Népharag zúdult a Tolna vármegyei Nagydorogon eltűnt kéthetes csecsemő szüleire, miután a babát holtan találták, és kiderült, hogy gyerekgyilkosság történt, írta meg a Bors.   Augusztus 20-án este az édesanya jelentette be, hogy eltűnt a kéthetes kisbabája. Azóta a Teol.hu megírta, sajnos kegyetlen gyermekgyilkosság történt.

A gyerekgyilkosság helyszíne Fotó: police.hu
A gyerekgyilkosság helyszíne 
Fotó: police.hu 

Gyerekgyilkosság és egy fekete autó

A kisfiú augusztus 6-án született Szekszárdon. Két héttel később a kis Zalán eltűnt. Az anya, Viktória azt mondta, hogy augusztus 20-án sétálni ment az újszülöttel. A babát maga előtt tolta egy kocsiban, amikor meglátott egy fekete autót. Aztán elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, már csak a hűlt helyét találta gyermekének. Az anya nem tudott beszámolni arról, mi történt vele pontosan, illetve, hogy milyen körülmények között szerezte a fején kialakult kisebb púpot. Azonnal segítséget kért, ám órákkal később már csak a csecsemő holtteste került elő.
A tragédia után egész Nagydorog felbolydult. A családnak most a gyász mellett a helyiek vádaskodásával is meg kell birkóznia. A  Borsnak egy közeli rokon azt mondta, még semmit sem tudnak a haláleset körülményeiről, de abban biztosak, hogy az édesanyja sosem bántotta volna a kisfiút. Zalánkának van egy ötéves testvére, már ő is tudja, hogy soha többé nem ölelheti meg az öccsét. Jelenleg az édesapja vigyáz rá.

A rendőrség szerint gyerekgyilkosság történt 

Eltűnés miatt indított körözési eljárást a paksi rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. A délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta, közölte a rendőrség.

Somogyban nemrég vádat emeltek egy gyilkos apa ellen

A Somogy Vármegyei Főügyészség élete végéig fegyházba küldené azt a kegyetlen apát, aki Zákányban meggyilkolta a kétéves kisfiát, mert összeveszett a gyerek anyjával. Elaltatta a gyermeket, és álmában végzett vele egy disznóölő pisztollyal. A somogyi kegyetlen gyermekgyilkosságról itt olvashat. 

Zákányi gyermekgyilkosság

Zákányi gyermekgyilkosság

 

 

 

  

 

 

 

 

