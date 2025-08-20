57 perce
Borzalmas halál a somogyi termőföldön, a rendőrség nyomoz
A trágyaszóró gép végzett a munkással. Borzalmas halál a somogyi termőföldön, a rendőrség nyomoz.
Borzalmas halál a termőföldön: Szentgáloskéren egy tapasztalt gazdálkodó életét vesztette egy trágyaszóró gép javítása közben. Az 50 év körüli férfi, akit a helyiek dolgos, szorgalmas emberként ismertek, egy rutinszerű művelet közben szenvedett végzetes balesetet, és szörnyethalt.
A szörnyű haláleset ügyében nyomoznak
Úgy tudjuk, hogy a férfi, aki évek óta a földeken dolgozott, a gép meghibásodása miatt próbált beavatkozni. Belenyúlt a trágyaszóróba, amelynek a kései közé szorulhatott, a daráló pedig működésbe léphetett, és a férfit darabokra szakíthatta. A baleset olyan gyorsan történt, hogy esélye sem volt a menekülésre. Fennáll a lehetősége, hogy abba a tengelybe akadhatott be a férfi, amelyen pengék, illetve fogak vannak, és ami forgó mozgással a trágyát juttatja ki a földre. Az is elképzelhető, hogy az áldozat, aki egyébként sohasem fogyasztott alkoholt megcsúszott, vagy rosszul lett és elesett.
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt indított eljárást a tragédia ügyében.