Hármas karambol a Balatonnál: tűzoltókat és mentőket is riasztották a helyszínre

Címkék#karambol#kisteherautó#baleset

Harsányi Miklós
Hármas karambol a Balatonnál: tűzoltókat és mentőket is riasztották a helyszínre

Egy platós kisteherautó és két személykocsi ütközött össze Szőlősgyörökön, a Szabadság utcában – közölte péntek délután a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – A három kocsiban összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett. 

Fotók: Önkormányzati Tűzoltóság Balatonboglár - Balatonlelle

A balatonboglári önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést. 

 

 

