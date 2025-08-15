Bréking
8 perce
Hármas karambol a Balatonnál: tűzoltókat és mentőket is riasztották a helyszínre
Egy platós kisteherautó és két személykocsi ütközött össze Szőlősgyörökön, a Szabadság utcában – közölte péntek délután a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – A három kocsiban összesen hatan utaztak, a helyszínre mentő is érkezett.
A balatonboglári önkormányzati tűzoltók végzik a műszaki mentést.
