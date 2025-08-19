Légi támogatást adtak a rendőrök a balatoni életmentéshez

A Készenléti Rendőrség (KR) helikoptere a hétvégén több bajbajutottnak is a segítségére sietett. A pilóták navigálásával jutottak el a tűzoltók egy lángba borult fasorhoz, míg jelzésükre mentettek ki a Balatonból rendőrök és vízimentők elsodródott SUP-ost és felborult vitorlást.

A Balatonnál teljesít szolgálatot a rendőrségi helikopter

Fotó: MW

A turisztikai szezonra erősítettek a helikopterrel

A KR Légirendészeti Szolgálata a turisztikai szezonban egy helikopterrel, valamint annak személyzetével áttelepül a Siófok-Kiliti Bázisra. Nyáron ugyanis az egyik kiemelt feladat a Balaton és a környéke visszatérő légi ellenőrzése. Naponta többször is repül a helikopter a tó felett. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal pedig évek óta közvetlen az együttműködésük. Az idén azonban még szorosabbá vált a csapatmunka a légirendészek és a vízi rendőrök között. A közös gyakorlatokon túl már rendszeresek az együttes ellenőrzések, míg a kiemelt eseményeknél a folyamatos rádiókapcsolattal még koncentráltabban összehangolják feladataikat. Az elmúlt hétvége is jól bizonyítja, a szoros összefogás életeket is menthet. S ez nem csak a rendőrök, hanem a társszervek együttműködésében is megmutatkozik. Szombaton volt példa mindkettőre. A pilóták először a tűzoltóknak, majd a vízi rendőröknek és a -mentőknek nyújtottak légi támogatást.

Lángolt a fasor

Augusztus 16-án a reggeli felszállást követő ellenőrző repülésük során vették észre a pilóták, hogy Balatonkiliti külterületén lángol egy szántóföldeket elválasztó fasor aljnövényzete. Senki nem tartózkodott a környezetében, így rögtön értesítették a Somogy Vámegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját, és tűzoltókat kértek a helyszínre, mivel a tűzesetet rossz minőségű földutakon lehetett megközelíteni. Így a levegőből igyekeztek a legjobb útvonalat kiválasztani a szerkocsik számára. Rádión keresztül folyamatosan tájékoztatták a siófoki hivatásos tűzoltókat, akik a navigációnak köszönhetően hamar a helyszínre értek, és eloltották a tüzet.

A viharban a fürdőzők is bajban voltak

Esti felszállásukkor a tó keleti medencéjében első, míg a középső és a nyugati medencében másodfokú viharjelzés volt érvényben. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatta a helikopter személyzetét, hogy több bejelentést is kaptak bajbajutottakról, és légi támogatást kérnek az esetleg elsodródó, segítségre szoruló fürdőzők felkutatásában. Így a helikopter pásztázni kezdte a vízfelületet. Balatongyöröknél, a Szépkilátó strand vonalában, a parttól mintegy 1,5 km-re egy SUP-ost vettek észre. A fiatal nő nem viselt mentőmellényt, egyre beljebb sodródott, látszott, hogy a SUP-ot nem tudja már irányítani. Ezt egyből jelezték a vízi rendőröknek. A veszélyhelyzet elhárítására a helyszínhez legközelebb tartózkodó vízimentő-egység indult. A nő és a SUP perceken belül a hajóban volt.

Továbbrepülve a helikopter személyzete egy felborult vitorlás hajót vett észre Révfülöpnél. Egy férfi a vízi jármű árbocába kapaszkodva igyekezett a hajón maradni. A helikopter személyzete hozzá is segítséget kért. A vízi rendőrök perceken belül ki is mentették.