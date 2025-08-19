augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítségnyújtás

1 órája

Légi támogatást adtak a rendőrök a balatoni életmentéshez

Címkék#sup#Készenléti Rendőrség#Balaton

A Balatonból mentett ki fürdőzőket, majd egy égő fasorhoz sietett. Helikopterrel mentettek a készenléti rendőrök Somogyban.

Kovács Gábor László

A Készenléti Rendőrség (KR) helikoptere a hétvégén több bajbajutottnak is a segítségére sietett. A pilóták navigálásával jutottak el a tűzoltók egy lángba borult fasorhoz, míg jelzésükre mentettek ki a Balatonból rendőrök és vízimentők elsodródott SUP-ost és felborult vitorlást.

A Készenléti Rendőrség helikoptere a hétvégén több bajbajutottnak is a segítségére sietett
A Balatonnál teljesít szolgálatot a rendőrségi helikopter
Fotó: MW

A turisztikai szezonra erősítettek a helikopterrel  

A KR Légirendészeti Szolgálata a turisztikai szezonban egy helikopterrel, valamint annak személyzetével áttelepül a Siófok-Kiliti Bázisra. Nyáron ugyanis az egyik kiemelt feladat a Balaton és a környéke visszatérő légi ellenőrzése. Naponta többször is repül a helikopter a tó felett. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal pedig évek óta közvetlen az együttműködésük. Az idén azonban még szorosabbá vált a csapatmunka a légirendészek és a vízi rendőrök között. A közös gyakorlatokon túl már rendszeresek az együttes ellenőrzések, míg a kiemelt eseményeknél a folyamatos rádiókapcsolattal még koncentráltabban összehangolják feladataikat. Az elmúlt hétvége is jól bizonyítja, a szoros összefogás életeket is menthet. S ez nem csak a rendőrök, hanem a társszervek együttműködésében is megmutatkozik. Szombaton volt példa mindkettőre. A pilóták először a tűzoltóknak, majd a vízi rendőröknek és a -mentőknek nyújtottak légi támogatást.

Lángolt a fasor

Augusztus 16-án a reggeli felszállást követő ellenőrző repülésük során vették észre a pilóták, hogy Balatonkiliti külterületén lángol egy szántóföldeket elválasztó fasor aljnövényzete. Senki nem tartózkodott a környezetében, így rögtön értesítették a Somogy Vámegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját, és tűzoltókat kértek a helyszínre, mivel a tűzesetet rossz minőségű földutakon lehetett megközelíteni. Így a levegőből igyekeztek a legjobb útvonalat kiválasztani a szerkocsik számára. Rádión keresztül folyamatosan tájékoztatták a siófoki hivatásos tűzoltókat, akik a navigációnak köszönhetően hamar a helyszínre értek, és eloltották a tüzet.

A viharban a fürdőzők is bajban voltak

Esti felszállásukkor a tó keleti medencéjében első, míg a középső és a nyugati medencében másodfokú viharjelzés volt érvényben. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tájékoztatta a helikopter személyzetét, hogy több bejelentést is kaptak bajbajutottakról, és légi támogatást kérnek az esetleg elsodródó, segítségre szoruló fürdőzők felkutatásában. Így a helikopter pásztázni kezdte a vízfelületet. Balatongyöröknél, a Szépkilátó strand vonalában, a parttól mintegy 1,5 km-re egy SUP-ost vettek észre. A fiatal nő nem viselt mentőmellényt, egyre beljebb sodródott, látszott, hogy a SUP-ot nem tudja már irányítani. Ezt egyből jelezték a vízi rendőröknek. A veszélyhelyzet elhárítására a helyszínhez legközelebb tartózkodó vízimentő-egység indult. A nő és a SUP perceken belül a hajóban volt.
Továbbrepülve a helikopter személyzete egy felborult vitorlás hajót vett észre Révfülöpnél. Egy férfi a vízi jármű árbocába kapaszkodva igyekezett a hajón maradni. A helikopter személyzete hozzá is segítséget kért. A vízi rendőrök perceken belül ki is mentették.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu