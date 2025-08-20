Hétvégi házakat is veszélyeztetett az andocsi tűz

Kigyulladt a gaz és az avar a Somogy vármegyei Andocshoz tartozó Németsűrűpusztán – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. Mintegy egy hektárra terjedt ki, három telket érintett, és hétvégi házakat is veszélyeztetett a tűz, amelyben leégett egy fatároló. A kaposvári hivatásos és a tabi önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok továbbterjedését, eloltották a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat.