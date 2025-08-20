Tűzeset
55 perce
Hétvégi házakat is veszélyeztetett az andocsi tűz
Kigyulladt a gaz és az avar a Somogy vármegyei Andocshoz tartozó Németsűrűpusztán – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. Mintegy egy hektárra terjedt ki, három telket érintett, és hétvégi házakat is veszélyeztetett a tűz, amelyben leégett egy fatároló. A kaposvári hivatásos és a tabi önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok továbbterjedését, eloltották a tüzet, majd megkezdték az utómunkálatokat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre