Kaputelefonnal rögzítették a két kaposvári szépséget – sajnos loptak is

Két kaposvári üzletben a biztonsági kamera felvette a bolti szarkákat. A felvételek alapján keresik a tolvajokat.

A két nő május 14-én Kaposváron, egy Irányi Dániel utcai üzletből és június 17-én egy Szondy utcában található üzletből különböző termékeket emelt el.

A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik az eseménnyel, vagy a felvételen látható két nőről információval rendelkeznek. Jelentkezni lehet személyesen a kaposvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, a Szent Imre utca 12-es számú ház alatt, vagy hívhatják a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06 82/ 502-700 (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelenségük megőrzésük mellett tehetnek bejelentést a 06 80/ 555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.