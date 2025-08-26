augusztus 26., kedd

Kaputelefonnal rögzítették a két kaposvári szépséget – sajnos loptak is

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#kamera#üzlet

A rendőrség keresi a két bolti tolvajt, ha felismeri, hogy kik azok, jelentkezzen! Biztonsági kamera rögzítette a két „tündérszépet" – sajnos loptak is.

Sonline.hu
Két kaposvári üzletben a biztonsági kamera felvette a bolti szarkákat. A felvételek alapján keresik a tolvajokat. 

A kamerafelvételek a gyanúsítottakról
A kamerafelvételek a gyanúsítottakról

A biztonsági kamera megörökítette a gyanúsítottakat

A két nő május 14-én Kaposváron, egy Irányi Dániel utcai üzletből és június 17-én egy Szondy utcában található üzletből különböző termékeket emelt el. 

 

A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik az eseménnyel, vagy a felvételen látható két nőről információval rendelkeznek. Jelentkezni lehet személyesen a kaposvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, a Szent Imre utca 12-es számú ház alatt, vagy hívhatják a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06 82/ 502-700 (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelenségük megőrzésük mellett tehetnek bejelentést a 06 80/ 555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

 

 

