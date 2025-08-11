augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

4 órája

Újabb borzalmas biciklis baleset, ezúttal Balatonbogláron – beverte a fejét, szörnyethalt a férfi

Címkék#halálos baleset#bicikli#Balatonboglár#szabadnapos orvos#Országos Mentőszolgálat#mellkaskompresszió#baleset

Tragikus baleset történ szombaton Balatonbogláron. Egy 50 év körüli férfit ért kerékpáros baleset. Biciklizés közben rosszul lett és súlyos fejsérülést szenvedett. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de már nem tudták megmenteni.

Sonline.hu

Biciklizés közben rosszul lett, ezért elesett, majd nem sokkal később meghalt egy férfi szombaton Balatonbogláron. A kerékpáros baleset során olyan erősen beütötte a fejét, hogy hiába próbálták újraéleszteni, már nem lehetett megmenteni. A szemtanúk hívtak segítséget, mert a férfi magatehetetlenül feküdt az úton. Egy mentőtiszti kocsi és egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

kerékpáros baleset, mentő
Tragikus vége lett a kerékpáros balesetnek. Fotónk illusztráció!

Kerékpáros baleset: egy szabadnapos orvos azonnal megkezdte az újraélesztést

– 50 év körüli férfi újraélesztését egy szabadnapos orvos kezdte meg. A férfi ekkor már nem lélegzett. Az orvos ezért haladéktalanul megkezdte a mellkaskompressziót, amit a helyszínre érkező bajtársaim emelt szinten folytattak – mondta Drávavölgyi-Katz Judit, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs munkatársa a TV2-nek, majd hozzátette, a traumás újraélesztés hosszasan elhúzódott, azonban a férfi olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség a baleset kapcsán közigazgatási eljárást indított.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu