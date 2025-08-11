Újabb borzalmas biciklis baleset, ezúttal Balatonbogláron – beverte a fejét, szörnyethalt a férfi

Biciklizés közben rosszul lett, ezért elesett, majd nem sokkal később meghalt egy férfi szombaton Balatonbogláron. A kerékpáros baleset során olyan erősen beütötte a fejét, hogy hiába próbálták újraéleszteni, már nem lehetett megmenteni. A szemtanúk hívtak segítséget, mert a férfi magatehetetlenül feküdt az úton. Egy mentőtiszti kocsi és egy mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.

Tragikus vége lett a kerékpáros balesetnek. Fotónk illusztráció!

Kerékpáros baleset: egy szabadnapos orvos azonnal megkezdte az újraélesztést

– 50 év körüli férfi újraélesztését egy szabadnapos orvos kezdte meg. A férfi ekkor már nem lélegzett. Az orvos ezért haladéktalanul megkezdte a mellkaskompressziót, amit a helyszínre érkező bajtársaim emelt szinten folytattak – mondta Drávavölgyi-Katz Judit, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs munkatársa a TV2-nek, majd hozzátette, a traumás újraélesztés hosszasan elhúzódott, azonban a férfi olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség a baleset kapcsán közigazgatási eljárást indított.