Keresztülhúzta a NAV a nyaralást, az M7-esen állították meg a családot

– Az M7-es autópályán egy Seat sofőrje próbálta megúszni a lebukást, amikor a pénzügyőrök megállították – tájékoztatott pénteken a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). – A kocsiban három felnőtt és egy négyéves gyerek is utazott. A felnőttek tagadták, hogy jövedéki terméket szállítanának, azonban ami ez után következett, arra nem számítottak.

Még a pótkerékben is cigaretta volt.

Supra, a NAV Bevetési Igazgatóságának cigarettakereső kutyája nem hagyta magát megtéveszteni. A négylábú segítségével a pénzügyőrök több rejtekhelyen is rábukkantak az álcázott árura: a csomagtérből, a tetőkárpit mögül, a padlószőnyeg alól, a pótkerékből és az oldalsó kárpitokból 803 doboz bolgár zárjegyes cigaretta került elő.

A sofőr végül beismerte, hogy a dohánytermékeket ő rejtette el. Az 1,4 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A sikertelen próbálkozónak közel 3 millió forint bírsággal kell számolnia.