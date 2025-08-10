Tűzeset
1 órája
Kigyulladt egy autó Karádon, még Boglárról is érkeztek oltani
Kigyulladt egy személygépkocsi Karádon, a 6514-es úton, az Attila utca közelében vasárnap este. A karádi önkéntes tűzoltók két poroltóval elfojtották a lángokat. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral visszahűtik a járművet.
