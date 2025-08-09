augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baj van!

2 órája

Kigyulladt egy mozdony a Balatonnál!

Címkék#máv#pályaudvar#honlap

Műszaki hiba miatt változtatott a MÁV a balatoni vonatok rendjén. Azt írták, műszaki hiba történt, kigyulladt egy mozdony menet közben a Balatonnál.

Koszorus Rita
Kigyulladt egy mozdony a Balatonnál!

Fotó: Máthé Zoltán

A közlekedési vállalat honlapján tette közzé, hogy módosul a balatoni vonatok menetrendje, mert műszaki hiba történt. Úgy tudni, egy mozdony gyulladt ki az északi parton, Balatonakalinál, ami miatt a Szombathelyről a déli pályaudvarra tartó intercity vonat Balatonakali és Dörgicse térségében kigyulladt. Azt írták: a tüzet a mozdonyvezető sikeresen eloltotta és nem sérült meg senki, de jelentős késések alakultak ki a balatoni vonalon. 

Emiatt a Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik. A Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba elindult Szabolcsi Tekergő Expresszvonat helyett Aszófőtől pótlóbusz közlekedik, a zánkai táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekergő pedig csak Aszófőtől közlekedik, addig azonban pótlóbusszal lehet utazni.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu