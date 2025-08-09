Kigyulladt egy mozdony a Balatonnál!

A közlekedési vállalat honlapján tette közzé, hogy módosul a balatoni vonatok menetrendje, mert műszaki hiba történt. Úgy tudni, egy mozdony gyulladt ki az északi parton, Balatonakalinál, ami miatt a Szombathelyről a déli pályaudvarra tartó intercity vonat Balatonakali és Dörgicse térségében kigyulladt. Azt írták: a tüzet a mozdonyvezető sikeresen eloltotta és nem sérült meg senki, de jelentős késések alakultak ki a balatoni vonalon.

Emiatt a Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik. A Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba elindult Szabolcsi Tekergő Expresszvonat helyett Aszófőtől pótlóbusz közlekedik, a zánkai táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekergő pedig csak Aszófőtől közlekedik, addig azonban pótlóbusszal lehet utazni.

