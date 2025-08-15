augusztus 15., péntek

Kocsmába vette az irányt a pénztárcatolvaj

Cseppet sem zavartatva magát az a kunsági férfi aki erőszakkal kirabolt egy idős, gyenge fizikumú járókelőt a főtéren.

A kunsági férfi idén augusztus 9-én délelőtt a település főterén várakozó sértett mellé szegődött és beszélgetésbe elegyedett vele, hívta fel a figyelmet a szon.hu. Az elkövető rávette a férfit, hogy kísérje el őt egy darabon, majd pénzt kért tőle egy kis frissítőre, azonban a sértett elhárította a kérést. A Szolnoki Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a helyi férfi nem hagyta annyiban a dolgot, megragadta az idős, gyenge fizikumú férfi ingjét és magához rántotta. Ezt követően az ing zsebét egy erős mozdulattal feltépte és az abban lévő 20 ezer forintot elvette a támadástól megriadt férfitől, ezt követően angolosan távozott helyszínről. A rabló útja egyenesen a közeli kocsmába vezetett, ahol a zsákmánya nagyobb részét el is költötte alkoholra.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a büntetett előéletű és jelenleg is több büntetőeljárás hatálya alatt álló férfi letartóztatását elrendelte.

 

