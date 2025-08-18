Súlyosan sérült a gyalogos, takarásból gázolták el a zebrán

Tavaly novemberben történt a baleset, amely miatt a gyalogos többszörös lábszárcsonttörést szenvedett.

A véda alatt a zebrán csapta el a gyalogost, lábszárcsonttörést szenvedett

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A Kaposvári Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó férfival szemben. A vádirat lényege szerint a férfi Kaposváron, a Dombóvári úton a belső sávban közlekedett az autójával Taszár irányába, amikor a külső forgalmi sávban egy gépkocsi éppen megállt, mert átengedett egy zebrán áthaladni szándékozó sértettet.

Lábszárcsonttörés szenvedett

A vádlott azonban a párhuzamos közlekedés szabályait figyelmen kívül hagyva a másik jármű mellett nem állt meg, illetőleg a gyalogos-átkelőhely forgalmáról sem győződött meg, ezért csak késve észlelte a zebrán áthaladó sértettet, akit – az autó intenzív fékezése ellenére – elütött. A sértettnek a baleset következtében súlyos, a jobb lábszár többszörös törésével járó sérülése keletkezett.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben közérdekű munka büntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.