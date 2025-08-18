augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

29 perce

Súlyosan sérült a gyalogos, takarásból gázolták el a zebrán

Címkék#gyalogos#jármű#Kaposvári Rendőrkapitányság

Gyalogost gázolt egy ötvenes éveiben járó férfi Kaposváron. A balesetet az okozta, hogy nem megfelelően közelítette meg a zebrát az autós és nem vette észre a gyalogost. A vétlen gyalogos lábszárcsonttörést szenvedett.

Koszorus Rita
Súlyosan sérült a gyalogos, takarásból gázolták el a zebrán

Tavaly novemberben történt a baleset, amely miatt a gyalogos többszörös lábszárcsonttörést szenvedett. 

lábszárcsonttörés
A véda alatt a zebrán csapta el a gyalogost, lábszárcsonttörést szenvedett
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A Kaposvári Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó férfival szemben. A vádirat lényege szerint a férfi Kaposváron, a Dombóvári úton a belső sávban közlekedett az autójával Taszár irányába, amikor a külső forgalmi sávban egy gépkocsi éppen megállt, mert átengedett egy zebrán áthaladni szándékozó sértettet. 

Lábszárcsonttörés szenvedett

A vádlott azonban a párhuzamos közlekedés szabályait figyelmen kívül hagyva a másik jármű mellett nem állt meg, illetőleg a gyalogos-átkelőhely forgalmáról sem győződött meg, ezért csak késve észlelte a zebrán áthaladó sértettet, akit – az autó intenzív fékezése ellenére – elütött. A sértettnek a baleset következtében súlyos, a jobb lábszár többszörös törésével járó sérülése keletkezett.
Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben közérdekű munka büntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu