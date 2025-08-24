augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

És a szemét

1 órája

Lángol a szeméttelep - siófoki tűzoltók a helyszínen

Vasárnap reggel tűz keletkezett a Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút közelében található hulladéklerakóban. Mintegy 1500–2000 négyzetméteren ég a szemét.



Fotó: Vladimir Mulder

A helyszínre több egységet riasztottak, négy székesfehérvári, valamint egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos tűzoltócsapat dolgozik a lángok megfékezésén. A munkát a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a Veszprém vármegyei mobil labor is a helyszínen van. Az oltás öt vízsugárral zajlik, a beavatkozást két erőgép segíti — tájékoztatott a katasztrófavédelem.

 

Képünk illusztráció.

 

