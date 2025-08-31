augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kék hírek

4 órája

Lesodródott az útról, és árokba vágódott egy autó a hírhedt jutai kanyarban

Címkék#rendőrség#baleset#autó

Lesodródott az útról, és árokba vágódott egy autó a hírhedt jutai kanyarban

Fotó: Sipeki Péter

Baleset a történt a jutai kanyarban vasárnap kora délután, tette közzé a Kaposvári autósok közösségi oldala. Lesodródott az útról, és árokba vágodott egy autó a jutai temetőnél, erősítette meg az értesülést a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A kocsiban a sofőrön kívül nem ült senki, ő pedig szerencsésen átvészelte a balesetet, és nem sérült meg. A jutai kanyarban nem ritka a hasonló baleset, ráadásul a sok eső miatt a hétvégén csúszós az út. A baleset helyszínén a forgalom rendőri irányítással haladt.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu