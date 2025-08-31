Lesodródott az útról, és árokba vágódott egy autó a hírhedt jutai kanyarban

Baleset a történt a jutai kanyarban vasárnap kora délután, tette közzé a Kaposvári autósok közösségi oldala. Lesodródott az útról, és árokba vágodott egy autó a jutai temetőnél, erősítette meg az értesülést a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A kocsiban a sofőrön kívül nem ült senki, ő pedig szerencsésen átvészelte a balesetet, és nem sérült meg. A jutai kanyarban nem ritka a hasonló baleset, ráadásul a sok eső miatt a hétvégén csúszós az út. A baleset helyszínén a forgalom rendőri irányítással haladt.