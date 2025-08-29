augusztus 29., péntek

Közlekedés

1 órája

Begőzölt sofőr rémítette halálra a fiatal édesanyát az M7-esen - videó

Címkék#sofőr#autópálya#Balaton

Életveszélyes manőverekkel fenyegette a vétlen autósokat egy ámokfutó sofőr. Büntetőfékezett egy fiatal pár autója előtt az M7-esen, videófelvétel is megörökítette.

Kovács Gábor László

Az M7-es autópályán egy begőzölt ámokfutó sofőr életveszélyes manőverekkel fenyegette meg a fiatal párt a martonvásári lehajtónál. Az édesanya megdöbbenve mesélt az esetről a FEOL-nak: szokványos előzésnek indult, de pillanatok alatt félelmetes ámokfutássá fajult, melynek tetőpontja szitkozódás és bűntetőfékezés volt.

Az M7-esen a büntetőfékezés előtti pillanat
Az M7-esen a büntetőfékezés előtti pillanat
Fotó: MW

Az M7-esen büntetőfékezett a felelőtlen sofőr

A kora esti incidens akkor kezdődött, amikor a pár a Balaton felé az M7-es autópályán szabályosan megelőzött egy teherautót, ám már ekkor a visszapillantóban látták, hogy egy autós őrült tempóban közeledik feléjük. A veszélyes közelség és a folyamatos villogtatás egyértelművé tette, hogy a sofőr siet, de a követési távolságot messze nem tartotta be. Kinga elmondása szerint, ez a fajta viselkedés sajnos szinte mindennapos az utakon, így nem tulajdonítottak neki különösebb jelentőséget, inkább rágyorsítottak, hogy mielőbb befejezzék a manővert, ám ez láthatóan nem tetszett a fehér Skodás ámokfutónak, aki egyértelmű kézmozdulattal, és a bizonyos nemzetközi egyezményes mozdulattal jelezte nemtetszését. A helyzet ezután fajult el igazán.
– A Skoda mellénk sorolt a külső sávba, a sofőr lehúzta az ablakot, majd azt kiabálta, hogy "jól gyorsul" – mesélte az édesanya, akit sokkolt az eset.– Ezután bevágott elénk a külső sávból, és szinte nullára fékezte autóját, büntetőfékezett. Alig maradt időnk reagálni, hogy elkerüljük az ütközést. Nagyon megijedtünk és azonnal hívtuk a 112-es segélyhívót, és bejelentettem a történteket, megadva a Skoda rendszámát is. A sofőr valószínűleg észrevette, hogy telefonálok, sejtette miért, így a martonvásári lehajtónál menekülőre fogta.  
Az autóban elöl, hátul és oldalt is volt kamera, így az egész incidenst rögzítették, ennek tudatában a pár feljelentésre készül.

A videóért kattints a Feol.hu oldalra

 

 

