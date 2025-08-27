Durva baleset az M7-esen, a motoros a második születésnapját ünnepelheti mostantól - videóval

Az M7-esen történt egy baleset a napokban, erről tett közzé videót a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., hogy felhívja a figyelmet arra, hogyan kell közlekedni az autópályán. Az említett esetnél a finom kormánymozdulatok és csak a vezetésre koncentrálás nagy eséllyel mentették volna a helyzetet, vonták le a tanulságot.

Baleset az M7-esen

Fotóillusztráció: Vendel Lajos

Durva baleset az M7-esen

A Balaton somogyi részéről érkezve, az M7 autópálya köznyelvben csak érdi emelkedőként emlegetett részen, a főváros felé zavartalanul közlekedtek az autók. A belső sávban érkezik egy fekete jármű, mely szépen lassan lehajtott a belső elválasztó irányába, hatalmas port verve, majd amikor ezt a sofőr érzékelte, hirtelen elrántotta a kormányt.

Emiatt az autó hátulja kibillent, a sofőr próbálta megfogni, visszahozni, de sajnos így is megtalálta a belső szalagkorlátot, majd az újabb korrigálási kísérlet eredményeképpen a külső szalagkorlátnak ütközve megállt. A külső sávban közlekedő motorosnak ez lehetett a második születésnapja, hiszen nem sokon múlt, hogy elsodorja az éppen becsapódó autó.

A történteket figyelembe véve

az autópálya fenntartója azt a tanácsot adja, hogy