Durva baleset az M7-esen, a motoros a második születésnapját ünnepelheti mostantól - videóval
A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy közlekedjünk az autópályán. Telefonálhatott a sofőr, emiatt rohant a szalagkorlátnak egy autó az M7-esen faltól falig.
Fotó: Laczkó Izabella
Az M7-esen történt egy baleset a napokban, erről tett közzé videót a MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., hogy felhívja a figyelmet arra, hogyan kell közlekedni az autópályán. Az említett esetnél a finom kormánymozdulatok és csak a vezetésre koncentrálás nagy eséllyel mentették volna a helyzetet, vonták le a tanulságot.
Durva baleset az M7-esen
A Balaton somogyi részéről érkezve, az M7 autópálya köznyelvben csak érdi emelkedőként emlegetett részen, a főváros felé zavartalanul közlekedtek az autók. A belső sávban érkezik egy fekete jármű, mely szépen lassan lehajtott a belső elválasztó irányába, hatalmas port verve, majd amikor ezt a sofőr érzékelte, hirtelen elrántotta a kormányt.
Emiatt az autó hátulja kibillent, a sofőr próbálta megfogni, visszahozni, de sajnos így is megtalálta a belső szalagkorlátot, majd az újabb korrigálási kísérlet eredményeképpen a külső szalagkorlátnak ütközve megállt. A külső sávban közlekedő motorosnak ez lehetett a második születésnapja, hiszen nem sokon múlt, hogy elsodorja az éppen becsapódó autó.
A történteket figyelembe véve
az autópálya fenntartója azt a tanácsot adja, hogy
- Mindig figyeljük a körülöttünk zajló eseményeket, forgalmi helyzeteket, hiszen önhibánkon kívül, bármikor érintettetek lehetünk.
- Köszönjük azoknak, akik megállnak segíteni!
- Hogyha korrigálni kell, akkor azt a helyzetnek megfelelően tegyük, hiszen autópályás sebességnél az autó a városi tempóhoz képest máshogyan reagál a hirtelen irányváltásokra.