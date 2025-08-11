Disznóság: Nem hiszed el, hol termesztette magának a férfi a marihuánát

– A férfi rendszeresen fogyasztott kábítószert, s mivel a marihuána beszerzésével járó kockázatokat nem akarta vállalni, 2024-ben elhatározta, hogy a Nagyatád környéki faluban lévő otthonának melléképületében - amit korábban disznóólnak használtak - fog saját használatára marihuánát termeszteni – derült ki a Somogy Vármegyei Főügyészség hétfői tájékoztatójából.

Egy férfi a disznóólt alakította át marihuána ültetvénnyé

Mesterségesen megvilágított helyiségben nevelte a marihuánát

A vádlott 25 cannabis növényi magot szerzett be, melyet a kifejezetten kábítószer-termesztésre átalakított melléképületében vetett el. A szigetelt és fűtött épületben, mesterségesen megvilágított helyiségben elültetett magokból több növény is kikelt.

– A nagyatádi nyomozók januárban fedezték fel a vádlott által kialakított termesztési helyet, ahol 18 tő, még le nem szüretelt cannabis-növényegyedet, valamint közel egy kiló szárított vagy éppen száradásban lévő kábítószert tartalmazó növényi származékot foglaltak le – közölték.

Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására valamint a vádlottal szemben pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt.