5 órája
Disznóság: Nem hiszed el, hol termesztette magának a férfi a marihuánát
A Nagyatádi Járási Ügyészség termesztéssel elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt emelt vádat egy ötvenes éveiben járó német állampolgárságú férfival szemben. Az illető a disznóólat alakította át marihuána ültetvénnyé.
– A férfi rendszeresen fogyasztott kábítószert, s mivel a marihuána beszerzésével járó kockázatokat nem akarta vállalni, 2024-ben elhatározta, hogy a Nagyatád környéki faluban lévő otthonának melléképületében - amit korábban disznóólnak használtak - fog saját használatára marihuánát termeszteni – derült ki a Somogy Vármegyei Főügyészség hétfői tájékoztatójából.
Mesterségesen megvilágított helyiségben nevelte a marihuánát
- A vádlott 25 cannabis növényi magot szerzett be, melyet a kifejezetten kábítószer-termesztésre átalakított melléképületében vetett el. A szigetelt és fűtött épületben, mesterségesen megvilágított helyiségben elültetett magokból több növény is kikelt.
- – A nagyatádi nyomozók januárban fedezték fel a vádlott által kialakított termesztési helyet, ahol 18 tő, még le nem szüretelt cannabis-növényegyedet, valamint közel egy kiló szárított vagy éppen száradásban lévő kábítószert tartalmazó növényi származékot foglaltak le – közölték.
Az ügyészség a Nagyatádi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására valamint a vádlottal szemben pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt.