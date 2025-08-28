1 órája
Nagy baj van, mentőhelikoptert riasztottak az M7-esen Balatonboglárnál történt balesethez, ez ma az ötödik
Baleset történt csütörtök délután az M7-es autópályán Balatonboglár térségében. Az országhatár felé vezető oldalon a 142-es kilométernél egy autó átszakította a szalagkorlátot.
Mentőhelikopet is érkezett a helyszínre!
Fotó: L2M Studio
Négyen utaztak abban a járműben, ami csütörtök délután átszakította a szalagkorlátot az M7-es autópályán, majd arról lehajtott és fának csapódott. Információink szerint a Letenye felé vezető oldal 142-es kilométerénél történt balesethez több mentőautó érkezett és mentőhelikopter is úton van a helyszínre. A mentőhelikopter érkezésekor megállítják a sztráda forgalmát. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók hamar kiértek a helyszínre és áramtalanították a gépkocsit. Amint új információt kapunk, frissítjük cikkünket!