2 órája
9 éves unokahúgát molesztálta a huszonéves férfi a somogyi kistelepülésen
Éveken keresztül zaklatta a 9 éves gyereket internetezés címén. Az unokahúgát molesztálta, súlyosabb ítéletet kérnek a somogyi férfira.
Súlyosabb ítéletet kér a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség arra a huszonéves somogyi férfira, aki éveken keresztül molesztálta az unokahúgát. A somogyi kis településen élő fiatal nem rendelkezett internet szolgáltatással, ezért napi rendszerességgel fordult meg a néhány házzal odébb lakó féltestvére családjánál. Ezen alkalmakkor a gyerekszobában tabletezett, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte.
Súlyosabb ítéletet kérnek a molesztáló férfire
A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla. A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének.
A Kaposvári Törvényszék öt év fegyházra és öt év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit azzal, hogy feltételes szabadságra sem bocsátható. Az ügyész a bűncselekmény eltérő minősítése, valamint büntetésének súlyosítása miatt, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. A fellebbviteli főügyészség fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.