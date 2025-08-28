9 éves unokahúgát molesztálta a huszonéves férfi a somogyi kistelepülésen

Súlyosabb ítéletet kér a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség arra a huszonéves somogyi férfira, aki éveken keresztül molesztálta az unokahúgát. A somogyi kis településen élő fiatal nem rendelkezett internet szolgáltatással, ezért napi rendszerességgel fordult meg a néhány házzal odébb lakó féltestvére családjánál. Ezen alkalmakkor a gyerekszobában tabletezett, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte.

Évekig molesztálta unokahúgát a férfi

Súlyosabb ítéletet kérnek a molesztáló férfire

A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla. A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének.

A Kaposvári Törvényszék öt év fegyházra és öt év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit azzal, hogy feltételes szabadságra sem bocsátható. Az ügyész a bűncselekmény eltérő minősítése, valamint büntetésének súlyosítása miatt, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. A fellebbviteli főügyészség fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.