augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ítélet

48 perce

9 éves unokahúgát molesztálta a huszonéves férfi a somogyi kistelepülésen

Címkék#bűncselekmény#Pécsi Fellebbviteli Főügyészség#kislány#család

Éveken keresztül zaklatta a 9 éves gyereket internetezés címén. Az unokahúgát molesztálta, súlyosabb ítéletet kérnek a somogyi férfira.

Kovács Gábor László

Súlyosabb ítéletet kér a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség arra a huszonéves somogyi férfira, aki éveken keresztül molesztálta az unokahúgát. A somogyi kis településen élő fiatal nem rendelkezett internet szolgáltatással, ezért napi rendszerességgel fordult meg a néhány házzal odébb lakó féltestvére családjánál. Ezen alkalmakkor a gyerekszobában tabletezett, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte.

Molesztálta a rokonát
Évekig molesztálta unokahúgát a férfi
Fotó: Shutterstock

Súlyosabb ítéletet kérnek a molesztáló férfire 

A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla. A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének.
A Kaposvári Törvényszék öt év fegyházra és öt év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit azzal, hogy  feltételes szabadságra sem bocsátható. Az ügyész a bűncselekmény eltérő minősítése, valamint büntetésének súlyosítása miatt, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. A fellebbviteli főügyészség fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu