Most fel ne menj az autópályára Budapest fele, mert ott töltöd a fél napodat!

A főváros irányában az M7-es autópályán baleset történt, ezért gyakorlatilag áll a forgalom. A baleset a 99-es kilométernél, Siófok térségében történt.

A pálya forgalma áll, a torlódás már most meghaladta a 3 km-t.

Kérünk mindenkit, hogy óvatosan vezessen a hétvégén is!

Képünk illusztráció!