Baleset
1 órája
Most fel ne menj az autópályára Budapest fele, mert ott töltöd a fél napodat!
Az MKIF tájékoztatása szerint csúnya baleset történt szombat délelőtt az M7-es autópályán.
Fotó: Csapó Balázs
A főváros irányában az M7-es autópályán baleset történt, ezért gyakorlatilag áll a forgalom. A baleset a 99-es kilométernél, Siófok térségében történt.
A pálya forgalma áll, a torlódás már most meghaladta a 3 km-t.
Kérünk mindenkit, hogy óvatosan vezessen a hétvégén is!
Képünk illusztráció!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre