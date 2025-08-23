augusztus 23., szombat

Baleset

1 órája

Most fel ne menj az autópályára Budapest fele, mert ott töltöd a fél napodat!

Az MKIF tájékoztatása szerint csúnya baleset történt szombat délelőtt az M7-es autópályán.

Most fel ne menj az autópályára Budapest fele, mert ott töltöd a fél napodat!

Fotó: Csapó Balázs

A főváros irányában az M7-es autópályán baleset történt, ezért gyakorlatilag áll a forgalom. A baleset a 99-es kilométernél, Siófok térségében történt.

A pálya forgalma áll, a torlódás már most meghaladta a 3 km-t.

 

Kérünk mindenkit, hogy óvatosan vezessen a hétvégén is!

 

Képünk illusztráció!

