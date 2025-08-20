Durva vandalizmus: szétverték a Balatonra tartó motorvonatot

augusztus 20., szerda

Vandálok

1 órája

A MÁV-csoport történetének legsúlyosabb rongálását szenvedte el, a kár 50 millió forint. Szétverték a Balatonra tartó motorvonatot.

Kovács Gábor László
A rendőrök már tudják, ki okozott 50 milliós kárt egy Balatonra tartó motorvonaton Újszásznál.  A kamerafelvételek szerint Száva József 50 milliós kárt okozott, amikor szétverte az egyik kocsi utasterét.

A szétvert motorvonat
A szétvert motorvonat
Fotó: MÁV

Teljesen a pusztítás a motorvonaton  

A MÁV szerint példa nélküli a rongálás mértéke. Legalább 10 ablakot törtek be, szétverték a belső monitorokat, sőt még az állomás peronján megrongált egy esőbeállót is. Az anyagi kár is jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot is, de ennél is jelentősebb az utasoknak okozott kár, a jármű ugyanis hosszabb ideig kényszerűen ki fog esni a forgalomból is, így a következő időszakban a sok utas lesz kénytelen nélkülözni az érintett motorvonatot, írta a közlekedési társaság.
Az elkövetőt hamar azonosították, hiszen minden emeletes vonaton működik kamera, ami az állomáson is van. A vasúttársaság feljelentést tett, a rendőrség körözi az elkövetőt. 

 

 

