augusztus 18., hétfő

Nagy lángokkal égett, a növényzetről terjedt át a tűz a lakóházra Istvándiban

Tetejére borult egy autó az M7-esen, Istvándiban pedig egy lakóház lángolt. A hétvégén sem álltak meg a somogyi tűzoltók.

Istvándi, Széchenyi utcájában is pusztított a tűz hétvégén. Az egyik udvar aljnövényzetéről átterjedtek a lángok egy lakóház fatárolójára is, valamint a farakásra. A barcsi hivatásos tűzoltók fékezték meg a tüzet, amely egészen a közeli erdőig terjedt.

Fotó: Barcs HTP

Szalagkorlátnak csapódott egy személyautó vasárnap délelőtt az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Balatonendréd térségében. Az ütközés következtében a gépkocsi a vízelvezető árokba hajtott, majd a tetejére borult. A siófoki hivatásos tűzoltók kerekeire állították a járművet, majd áramtalanították azt. A balesetet szenvedett autóban ketten utaztak, egyikük könnyebben megsérült, őt a mentők a helyszínen ellátták.

Fotó: Siófok HTP

 

