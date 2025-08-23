augusztus 23., szombat

Bence névnap

Baleset

3 órája

Nagyon húzza ma az a bizonyos ág az M7-es autópályát

Címkék#Balatonakarattya#m7#MotoGP

Az M7-es autópályra koncentrálódik a népesség. Az autópálya mind két irányában áll vagy éppen lassú forgalom a jellemző.

Sonline.hu
Nagyon húzza ma az a bizonyos ág az M7-es autópályát

Forrás: Székesfehérvár HTP

Fotó: Fotónk illusztráció!

Cikkünk megjelenése előtt a Feol.hu- is beszámolt arról, hogy a MotoGP verseny ideje alatt több érintett úton, Lepsény–Pétfürdő összekötő út (7207), a 71-es és a 710-es főút, valamint a Polgárdi–Balatonakarattya összekötő út (7205) egy szakaszát is lezárták, egydül a helyieket, vendégeiket és a buszokat engedik át. Részben a MotoGP Magyar Nagydíjának és a kiemelt balatoni programoknak köszönhetően tömegek szeretnének keresztűlhajtani az M7-es autópályán. Jelenleg az M7-es autópálya mindkét oldalán a 71-es és a 710-es főutak csatlakozásánál, Balatonfőkajáron megnövekedett forgalom hatására a lehajtó szakaszokon is torlódás alakult ki. Korábban pedig egy baleset miatt is bedugult a sztráda Balaton felé vezető oldala a 35-ös km-nél. 

A főváros irányába sem sokkal rózsásabb a helyzet

 Az M7-es autópályán baleset történt, ezért gyakorlatilag áll a forgalom. A baleset a 99-es kilométernél, Siófok térségében történt.

 

