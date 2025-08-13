Naná, hogy összetört egy autót a részeg 21 éves a parkolóban – szerintetek volt jogsija?

– Az egyik kaposvári bevásárlóközpont parkolójában hétfőn késő este anyagi káros közúti közlekedési baleset történt, a helyi gépkocsivezető nekiütközött egy autónak – derült ki a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) szerdai tájékoztatójából. A rendőrök a helyszínen megállapították, hogy a 21 éves sofőr nem rendelkezik vezetői engedéllyel, továbbá a vele szemben alkalmazott alkoholszonda is pozitív értéket jelzett.

A Kaposvári Rendőrkapitányság ellene járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja, valamint engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt indított eljárást.

Az SVMRFK arra is felhívta a figyelmet: szeszes ital fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.