Ne most indulj Pest fele, mert baleset zárja el az utat!

Az augusztus 20-ai hétvégén rengeteg pihenni és szórakozni vágyó érkezett a balatoni térségbe. Emiatt nagyon erős a forgalom az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon, a 90-es km-nél lévő Veszprém /Balatonfüred csomópont közelében továbbá a Budapest felé vezető oldalon, szintén a 90-es km-nél lévő Balatonvilágos/Enying/Balatonakarattya csomópont közelében.

Az autópálya melletti motoros versenypályán egész napos versenyt tartanak így a közeli 71-es és 710-es főúton, valamint a Lepsény és Pétfürdő összekötőúton illetve a Polgárdi és Balatonakarattya közötti mellékúton is erős járműmozgásra készüljenek!