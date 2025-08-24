augusztus 24., vasárnap

Baleset

53 perce

Ne most indulj Pest fele, mert baleset zárja el az utat!

Sátrat lehet felhúzni az M7-es autópályánál, annyira áll a kocsisor

Ne most indulj Pest fele, mert baleset zárja el az utat!

m7 illusztráció

Előzetes információk szerint baleset történt az M7 autópálya főváros felé vezető oldalán a 90-es km-nél. Ezért a 95-90 km között 5 km torlódás alakult ki Budapest irányába mert két személyautó ütközött Balatonvilágos térségében. A 90-es km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani a főváros felé vezető oldalon. Az útinform tájékoztatása szerint a torlódás 4-5 km között van!

Az augusztus 20-ai hétvégén rengeteg pihenni és szórakozni vágyó érkezett a balatoni térségbe. Emiatt nagyon erős a forgalom az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon, a 90-es km-nél lévő Veszprém /Balatonfüred csomópont közelében továbbá a Budapest felé vezető oldalon, szintén a 90-es km-nél lévő Balatonvilágos/Enying/Balatonakarattya csomópont közelében. 

Az autópálya melletti motoros versenypályán egész napos versenyt tartanak így a közeli 71-es és 710-es főúton, valamint a Lepsény és Pétfürdő összekötőúton illetve a Polgárdi és Balatonakarattya közötti mellékúton is erős járműmozgásra készüljenek!

 

A hétvégi erős forgalomban is azt kéri a Magyar Közút Nonprofit Zrt, hogy a járművezetők közlekedjenek óvatosan, körültekintően! Tartsák be a követési távolságot, egymásra figyelve közlekedjenek, hogy mindenki épségben hazaérjen! 

Frissítés:

 

 

