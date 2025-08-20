Olvasói fotókon mutatjuk a brutális autótüzet Kaposfőn

Ahogy arról korábban hírt adtunk teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Kaposfőn, a Kossuth Lajos utcában, azaz a 61-es főút belterületi szakaszán. A járműben egy ember utazott, hozzá mentők érkeztek a helyszínre.

Az esetről egy olvasónk készített megdöbbentő fotókat.