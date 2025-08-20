Fotók
55 perce
Olvasói fotókon mutatjuk a brutális autótüzet Kaposfőn
Ahogy arról korábban hírt adtunk teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Kaposfőn, a Kossuth Lajos utcában, azaz a 61-es főút belterületi szakaszán. A járműben egy ember utazott, hozzá mentők érkeztek a helyszínre.
Az esetről egy olvasónk készített megdöbbentő fotókat.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre