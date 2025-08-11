Öngyilkosság: vonat elé lépett egy ember, gázolás történt

Forgalmi változásokról számolt be hétfőn a Mávinform - a Katica InterRégió Dinnyés után elütött egy feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert.

Vonatkimaradások miatt pótlóbuszok közlekednek

A Veszprém és Budapest közötti Bakony és Göcsej IC-k a Déli pályaudvar és Székesfehérvár között nem közlekednek. A balesetben érintett Katica InterRégió (19734) helyett Székesfehérvártól Balatonfüredig pótlóbusz közlekedik. Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek. A Balatonfüredről 13:11-kor a Déli pályaudvarra induló Katica InterRégió (19745) helyett pótlóbusz közlekedik Kelenföldig.

Öngyilkosság: vonat elé lépett egy ember