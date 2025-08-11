4 órája
Öngyilkosság: vonat elé lépett egy ember, gázolás történt
Baleseti helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között egy szakaszon a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért hosszabb késésre kell számítani a Dél-balatoni vonalon. Feltehetően öngyilkosság történt: vonat elé lépett egy ember.
Forgalmi változásokról számolt be hétfőn a Mávinform - a Katica InterRégió Dinnyés után elütött egy feltehetően öngyilkossági szándékkal a vonat elé lépő embert.
Vonatkimaradások miatt pótlóbuszok közlekednek
A Veszprém és Budapest közötti Bakony és Göcsej IC-k a Déli pályaudvar és Székesfehérvár között nem közlekednek. A balesetben érintett Katica InterRégió (19734) helyett Székesfehérvártól Balatonfüredig pótlóbusz közlekedik. Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek. A Balatonfüredről 13:11-kor a Déli pályaudvarra induló Katica InterRégió (19745) helyett pótlóbusz közlekedik Kelenföldig.
Öngyilkosság: vonat elé lépett egy ember
- Növekednek a késések is a Dél-balatoni vonalon, erősítette meg egyik olvasónk a budapesti Déliből Nagykanizsára tartó tartó InterCityről.