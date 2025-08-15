augusztus 15., péntek

Óriási tűz Siófokon, Székesfehérvárról is riasztották a tűzoltókat

Címkék#Siófok#Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tűz

Harsányi Miklós
Óriási tűz Siófokon, Székesfehérvárról is riasztották a tűzoltókat

– Kigyulladt egy társasházi lakás konyhája Siófokon, az Aradi vértanúk útján – tájékoztatott csütörtök éjjel a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – A tűz a lambérián keresztül átterjedt a tetőszerkezetre is. 

A városi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltók egy gázpalackot is kihoztak a munkálatok során. A rajok egy vízsugárral eloltották a lángokat. A Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgozott.

 

