Nem macskáztak az orvhorgászok, egy komplett tavat leeresztettek ezen a somogyi kistelepülésen

Megdöbbentő kép fogadta a halastó tulajdonosát az orvhalászok látogatása után. Horgászni indult öt férfi még augusztus közepén Kálmáncsa közelében. Az alacsony vízállás miatt nem volt kapás, de a horgászok nem csüggedtek, hanem közös erővel eltávolították a zsilip rácsát, és az egész tavat leeresztették. Az iszapban lévő halak közül amennyit elbírtak, hazavittek, a többit ott hagyták elpusztulni. Tettükkel 5 millió forint kárt okoztak.

Így nézett ki a halastó az orvhalászok látogatása után Fotó: police.hu

Az orvhalászok leengedték a halastó egész vizét

Az egyenruhások azonosították a feltételezett elkövetőket, akiket augusztus 27-én elfogtak és a barcsi rendőrkapitányságra állították elő. A nyomozók az istvándi férfiakat állatkínzás és lopás vétség elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és büntetőeljárást indítottak ellenük.