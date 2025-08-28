augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horgászat

42 perce

Nem macskáztak az orvhorgászok, egy komplett tavat leeresztettek ezen a somogyi kistelepülésen

Címkék#zsilip#halastó#rendőrkapitányság

Megdöbbentő módon jutottak a halakhoz, nem vacakoltak a pecával. Leeresztettek egy egész tavat a dél-somogyi orvhalászok.

Kovács Gábor László
Nem macskáztak az orvhorgászok, egy komplett tavat leeresztettek ezen a somogyi kistelepülésen

Leeresztették a tavat.

Megdöbbentő kép fogadta a halastó tulajdonosát az orvhalászok látogatása után. Horgászni indult öt férfi még augusztus közepén Kálmáncsa közelében. Az alacsony vízállás miatt nem volt kapás, de a horgászok nem csüggedtek, hanem közös erővel eltávolították a zsilip rácsát, és az egész tavat leeresztették. Az iszapban lévő halak közül amennyit elbírtak, hazavittek, a többit ott hagyták elpusztulni. Tettükkel 5 millió forint kárt okoztak.

Így nézett ki a halastó az orvhalászok látogatása után Fotó: police.hu
Így nézett ki a halastó az orvhalászok látogatása után Fotó: police.hu

Az orvhalászok leengedték a halastó egész vizét

Az egyenruhások azonosították a feltételezett elkövetőket, akiket augusztus 27-én elfogtak és a barcsi rendőrkapitányságra állították elő. A nyomozók az istvándi férfiakat állatkínzás és lopás vétség elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és büntetőeljárást indítottak ellenük. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu