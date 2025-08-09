augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulók
Baleset

3 órája

Óvatosan vezess Lengyeltótiban ebben a kereszteződésben, oszlopnak hajtott egy autó

Címkék#jármű#autó#baleset

Zászlótartó vasoszlopnak ütközött egy gépkocsi Lengyeltótiban, a Csokonai utca és a Rákóczi Ferenc út kereszteződésénél szombat délelőtt. A járműben ketten utaztak. A balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek. Az egység a helyszínelést követően eltávolítja a veszélyt jelentő oszlopot.

 

