Baleset
3 órája
Óvatosan vezess Lengyeltótiban ebben a kereszteződésben, oszlopnak hajtott egy autó
Zászlótartó vasoszlopnak ütközött egy gépkocsi Lengyeltótiban, a Csokonai utca és a Rákóczi Ferenc út kereszteződésénél szombat délelőtt. A járműben ketten utaztak. A balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltók mellett a társhatóságok is kiérkeztek. Az egység a helyszínelést követően eltávolítja a veszélyt jelentő oszlopot.
