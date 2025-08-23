augusztus 23., szombat

Baleset

46 perce

Péntek éjjel fának csapódott egy autós Siófokon

Sonline.hu
Péntek éjjel fának csapódott egy autós Siófokon

Fotó: Tobias Titz

Fának ütközött egy autó Siófokon még pénteken, késő este az Akácfa utca és a Tulipán utca sarkán. A helyszínre a mentők mellett a siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kiemelték a jármű vezetőjét a sérült autóból, tájékoztatta a sonline.hu-t a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Információink szerint a járműben csak a sofőr utazott. 

 

