Péntek éjjel fának csapódott egy autós Siófokon

Fának ütközött egy autó Siófokon még pénteken, késő este az Akácfa utca és a Tulipán utca sarkán. A helyszínre a mentők mellett a siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották, akik kiemelték a jármű vezetőjét a sérült autóból, tájékoztatta a sonline.hu-t a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Információink szerint a járműben csak a sofőr utazott.