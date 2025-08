Porrá égtek az autók a lángoló garázsban Siófokon

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy nagyjából ötven négyzetméteres garázs Siófokon, a Klapka György utcában, erősítette meg kérdésünkre Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője. Információink szerint a különálló, két beállású garázsban két jármű is parkolt, amik kigyulladtak. A tűz egy kisebb szerszámoskamrában is kárt tett, viszont a szomszédos ingatlanokat nem érte el. A siófoki hivatásos tűzoltók két gépjármű fecskendővel és egy vízszállítóval érkeztek a helyszínre, akik megkezdték a lángok eloltását. A tűzoltói beavatkozás miatt a közeli 7-es főúton időnként forgalmi akadályra kell számítani. A Klapka György utcába több városi tűzoltóegység is vonult. Információink szerint nem sérült meg senki, és a tűzoltók még időben megállították a tűz átterjedését a közeli lakóházra.

A tüzet még a Balaton északi partjáról is lehetett látni.