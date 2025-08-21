A portás sikkasztotta el a rábízott rézkábeleket

Az őrzésére bízott ipartelepről sikkasztott nagyobb értékben rézkábeleket egy portás Marcaliban. A feladata volt többek között, hogy a sértett Marcaliban található telephelyét az éjszakai órákban őrizze, az ott elhelyezett értéktárgyakat megóvja.

A portás sikkasztott

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A portás hívta a vevőt

2024 augusztusában felkereste egyik ismerősét, akinek azt adta elő, hogy az általa őrzött telephelyről tud eladó fémhulladékot, illetőleg rézkábeleket, és ezeket jogosult is eladni. Az ismerős bízva a szavaiban, megjelent a telephelyen, ahol a portás az egyik konténert kinyitotta, majd abból egy 60 méter hosszúságú, 2,5 millió forint értékű réz speciális gyártósori kábelt, illetve további 60 méter, 984 ezer forint értékű rézkábelt adott át a másik férfinak, aki a több mint 3,5 millió forint értékű alapanyagot később fémhulladékként értékesítette.

A portás, hogy a lebukást elkerülje a konténert záró lakatot lecserélte, majd bejelentést tett a segélyhívón, hogy a telephelyről ismeretlen tettes rézkábeleket lopott, azonban védekezése a nyomozás ideje alatt megdőlt.

A Marcali Járási Ügyészség nagyobb értékre elkövetett sikkasztással vádolja a középkorú férfit. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfi ellen felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.