Lerohanták a Nyár utcát a rendőrök

A lakosok gyakran szóltak, a rendőrök végül kimentek.

Rendőrök a Nyár utcában Fotó: Police.hu

Összehangolt ellenőrzésben vettek részt a kaposvári rendőrkapitányság közrendvédelmi-, és közlekedésrendészeti egységei, valamint a városi közterület felügyelet munkatársai augusztus 26-án. A járőrök a közlekedési jogsértésekről szóló bejelentéseknek gyakorta helyszínül szolgáló Nyár utcában szemlézték a közlekedőket, a belváros lakatólepeinek zöldövezetében pedig azokat ellenőrizték, akik a parkokat, pihenőket használták a rendeltetésüktől eltérően.

Bár nem minden bejelentés von maga után látványos rendőri intézkedést, de az biztos, hogy a kaposvári járőrök a lakosság minden olyan jelzésére reagálnak, melyek a társadalmi együttélés normáit sértő magatartást tanúsító személyekről szólnak, és az elkövetett jogsértésnek megfelelő, azzal arányos szankciót alkalmazva figyelmeztetnek, bírságolnak, vagy eljárást kezdeményeznek.

Igazoltatás, szabálysértési eljárás

A legutóbbi ellenőrzés során a járőrök 12 embert igazoltattak, ebből egy esetben pedig szabálysértési feljelentést is tettek szeszesital fogyasztás tilalmának megszegése miatt.

A kirívóan közösségellenes, antiszociális magatartást tanúsító személyek kivétel nélkül számíthatnak a rendőrség következetes, és elmarasztalhatatlan fellépésére, aminek köszönhetően Kaposvár város közbiztonsága továbbra is kiegyensúlyozott, és szélsőségektől mentes, hangsúlyozták a rendőrök.