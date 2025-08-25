augusztus 25., hétfő

Felelőtlen viselkedés

4 órája

Részegen csapta fának a Suzukit Siófokon

Augusztus 23-án késő este Siófok belterületén egy személygépkocsival közlekedő sofőr letért az útról és egy fának ütközött.

A baleset során a járművezető –aki a biztonsági övet sem használta- súlyos sérülést szenvedett. Az intézkedés során az 58 éves balatonendrédi lakossal szemben alkalmazott szonda pozitív értéket jelzett, ezért a rendőrök ellene járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja miatt büntetőeljárást, a közlekedésrendészeti szabályszegés elkövetése miatt pedig szabálysértési eljárást indítottak.

Az ittas vezetés és a bódító szer hatása alatt történő járművezetés negatív hatással van a közlekedés biztonságára és a vezetés minőségére. Szeszes ital fogyasztás hatására növekszik az észlelési idő, tompulnak a reflexek. További jelentős kockázatot jelent az, hogy az ittas vezetők általában a megengedett sebességet is túllépik.

 

 

