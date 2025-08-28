1 órája
Megszólalt a kaposvári ügyvéd - ki mennyiben felelős a tragikus vasárnapi rollerbalesetért?
Ahogy arról elsőként a Sonline.hu számolt be, augusztus 24-én este súlyos incidens történt Kaposvár belvárosában. Egy 13 éves kislány életveszélyesen megsérült egy rollerbalesetben, miután elektromos járművével elesett.
A rollerbaleset nagy visszhangot váltott ki városszerte és a közösségi médiában is: a rollerező társaság egyik gyermekének szülője Facebook-posztban vitatta a rendőri intézkedés jogosságát. A bejegyzés gyorsan terjedt az interneten, ezt követően a Police.hu oldalon jelent meg a rendőrség videóval kísért közleménye a balesetről, amelynek végén részben a posztban megjelent állításokra is reagáltak és kifejtették álláspontjukat.
Rendőrségi tájékoztatás: a rollerbaleset után eljárás indult, azonban kiskorú veszélyeztetésének gyanúja nem merült fel
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata megkeresésünkre közölte: a kaposvári rollerbalesettel összefüggésben kiskorú veszélyeztetésének gyanúja nem merült fel. Hozzátették, hogy az ügyben szabálysértési- és büntetőeljárás is zajlik, s mivel ezek jelenleg is folyamatban vannak, további részleteket egyelőre nem adhatnak.
Az ügyvéd álláspontja
A történtek kapcsán szerkesztőségünk úgy döntött, hogy utánajár a baleset jogi és gyermekvédelmi vonatkozásainak is. Felkerestünk egy neves kaposvári ügyvédet, aki készséggel vállalta, hogy válaszoljon kérdéseinkre. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ilyen helyzetben milyen felelőssége lehet a szülőknek, és milyen eljárások indulhatnak a hatóságok részéről.
Az ügyvéd válaszaiból kiderül: a kérdésnek van büntetőjogi és polgári jogi oldala is, a rendőrségnek pedig jelentési kötelezettsége van a gyámhatóság felé, ha kiskorú a baleset érintettje.
Büntetőjogi felelősség
A Büntetőtörvénykönyv kimondja, hogy az a személy – ideértve a szülőt, gyámot vagy a kiskorúval közös háztartásban élő hozzátartozót –, aki a felügyeleti vagy gondozási kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Az ügyvéd álláspontja szerint a mostani esetben is megállhat a szülők felelőssége – nem csupán azért, mert a gyermek éjszaka, 23 óra után tartózkodott felügyelet nélkül közterületen, hanem elsősorban azért, mert megfelelő védelem nélkül rollerezett.
Polgári jogi felelősség
A Polgári Törvénykönyv kimondja: aki belátási képességének hiánya miatt nem képes felmérni tettei következményeit, nem felel a károkozásért. Ilyen esetben a gondozója, felügyelője felel helyette. Az ügyvéd szerint azonban a kérdés mindig az, hogy a kiskorúnak életkora és szellemi fejlettsége alapján megvolt-e a szükséges belátási képessége.
Álláspontom szerint egy gyerek is tudja, hogy ne üssön el senkit, ne menjen neki senkinek és semminek
– fogalmazott az ügyvéd. Hozzátette: ha a gyermek ezzel együtt mégis kárt okoz, azért maga a gyermek felel, nem pedig a szülő.
Gyermekvédelmi bejelentési kötelezettség
A rendőrségnek van jelentési kötelezettsége a gyámhatóság vagy a gyermekvédelmi szolgálatok felé, ha kiskorú baleset vagy rendőri intézkedés érintettje. Ez ilyenkor automatikusan megtörténik. Az már más kérdés, hogy a gyámhatóság minden esetben eljárást indít-e, de a rendőrség a jelzéssel mindenképpen védi magát.
- A kaposvári baleset ismét rávilágít arra, hogy az éjszakai felügyelet nélküli közterületi jelenlét és a nagy teljesítményű elektromos rollerek használata komoly kockázatokat hordoz. A szakemberek és a hatóságok egyaránt hangsúlyozzák: a szülők felelőssége kulcsszerepet játszik abban, hogy a hasonló tragédiák megelőzhetők legyenek. Figyeljünk oda a gyerekeinkre!