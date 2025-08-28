augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A szülői felelősség témakörét boncolgattuk

1 órája

Megszólalt a kaposvári ügyvéd - ki mennyiben felelős a tragikus vasárnapi rollerbalesetért?

Címkék#gyermekvédelmi#teljesítményű#baleset rendőrség#kaposvári rollerbaleset#felügyelet

Ahogy arról elsőként a Sonline.hu számolt be, augusztus 24-én este súlyos incidens történt Kaposvár belvárosában. Egy 13 éves kislány életveszélyesen megsérült egy rollerbalesetben, miután elektromos járművével elesett.

Lugosi Laura

A rollerbaleset nagy visszhangot váltott ki városszerte és a közösségi médiában is: a rollerező társaság egyik gyermekének szülője Facebook-posztban vitatta a rendőri intézkedés jogosságát. A bejegyzés gyorsan terjedt az interneten, ezt követően a Police.hu oldalon jelent meg a rendőrség videóval kísért közleménye a balesetről, amelynek végén részben a posztban megjelent állításokra is reagáltak és kifejtették álláspontjukat.

Rollerbaleset történt Kaposváron
Egyre több a rollerbaleset a felelőtlenség miatt
Fotóillusztráció: Muzslay Péter

Rendőrségi tájékoztatás: a rollerbaleset után eljárás indult, azonban kiskorú veszélyeztetésének gyanúja nem merült fel

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata megkeresésünkre közölte: a kaposvári rollerbalesettel összefüggésben kiskorú veszélyeztetésének gyanúja nem merült fel. Hozzátették, hogy az ügyben szabálysértési- és büntetőeljárás is zajlik, s mivel ezek jelenleg is folyamatban vannak, további részleteket egyelőre nem adhatnak.

Az ügyvéd álláspontja

A történtek kapcsán szerkesztőségünk úgy döntött, hogy utánajár a baleset jogi és gyermekvédelmi vonatkozásainak is. Felkerestünk egy neves kaposvári ügyvédet, aki készséggel vállalta, hogy válaszoljon kérdéseinkre. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ilyen helyzetben milyen felelőssége lehet a szülőknek, és milyen eljárások indulhatnak a hatóságok részéről.
Az ügyvéd válaszaiból kiderül: a kérdésnek van büntetőjogi és polgári jogi oldala is, a rendőrségnek pedig jelentési kötelezettsége van a gyámhatóság felé, ha kiskorú a baleset érintettje.

Büntetőjogi felelősség

A Büntetőtörvénykönyv kimondja, hogy az a személy – ideértve a szülőt, gyámot vagy a kiskorúval közös háztartásban élő hozzátartozót –, aki a felügyeleti vagy gondozási kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Az ügyvéd álláspontja szerint a mostani esetben is megállhat a szülők felelőssége – nem csupán azért, mert a gyermek éjszaka, 23 óra után tartózkodott felügyelet nélkül közterületen, hanem elsősorban azért, mert megfelelő védelem nélkül rollerezett.

Bukósisakban rollerezés
Kié a felelősség? 
Fotóillusztráció: Muzslay Péter

Polgári jogi felelősség

A Polgári Törvénykönyv kimondja: aki belátási képességének hiánya miatt nem képes felmérni tettei következményeit, nem felel a károkozásért. Ilyen esetben a gondozója, felügyelője felel helyette. Az ügyvéd szerint azonban a kérdés mindig az, hogy a kiskorúnak életkora és szellemi fejlettsége alapján megvolt-e a szükséges belátási képessége.

Álláspontom szerint egy gyerek is tudja, hogy ne üssön el senkit, ne menjen neki senkinek és semminek

 – fogalmazott az ügyvéd. Hozzátette: ha a gyermek ezzel együtt mégis kárt okoz, azért maga a gyermek felel, nem pedig a szülő.

Gyermekvédelmi bejelentési kötelezettség

A rendőrségnek van jelentési kötelezettsége a gyámhatóság vagy a gyermekvédelmi szolgálatok felé, ha kiskorú baleset vagy rendőri intézkedés érintettje. Ez ilyenkor automatikusan megtörténik. Az már más kérdés, hogy a gyámhatóság minden esetben eljárást indít-e, de a rendőrség a jelzéssel mindenképpen védi magát.

  • A kaposvári baleset ismét rávilágít arra, hogy az éjszakai felügyelet nélküli közterületi jelenlét és a nagy teljesítményű elektromos rollerek használata komoly kockázatokat hordoz. A szakemberek és a hatóságok egyaránt hangsúlyozzák: a szülők felelőssége kulcsszerepet játszik abban, hogy a hasonló tragédiák megelőzhetők legyenek. Figyeljünk oda a gyerekeinkre!


 



 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu