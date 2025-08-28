Megszólalt a kaposvári ügyvéd - ki mennyiben felelős a tragikus vasárnapi rollerbalesetért?

A rollerbaleset nagy visszhangot váltott ki városszerte és a közösségi médiában is: a rollerező társaság egyik gyermekének szülője Facebook-posztban vitatta a rendőri intézkedés jogosságát. A bejegyzés gyorsan terjedt az interneten, ezt követően a Police.hu oldalon jelent meg a rendőrség videóval kísért közleménye a balesetről, amelynek végén részben a posztban megjelent állításokra is reagáltak és kifejtették álláspontjukat.

Egyre több a rollerbaleset a felelőtlenség miatt

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

Rendőrségi tájékoztatás: a rollerbaleset után eljárás indult, azonban kiskorú veszélyeztetésének gyanúja nem merült fel

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata megkeresésünkre közölte: a kaposvári rollerbalesettel összefüggésben kiskorú veszélyeztetésének gyanúja nem merült fel. Hozzátették, hogy az ügyben szabálysértési- és büntetőeljárás is zajlik, s mivel ezek jelenleg is folyamatban vannak, további részleteket egyelőre nem adhatnak.

Az ügyvéd álláspontja

A történtek kapcsán szerkesztőségünk úgy döntött, hogy utánajár a baleset jogi és gyermekvédelmi vonatkozásainak is. Felkerestünk egy neves kaposvári ügyvédet, aki készséggel vállalta, hogy válaszoljon kérdéseinkre. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ilyen helyzetben milyen felelőssége lehet a szülőknek, és milyen eljárások indulhatnak a hatóságok részéről.

Az ügyvéd válaszaiból kiderül: a kérdésnek van büntetőjogi és polgári jogi oldala is, a rendőrségnek pedig jelentési kötelezettsége van a gyámhatóság felé, ha kiskorú a baleset érintettje.

Büntetőjogi felelősség

A Büntetőtörvénykönyv kimondja, hogy az a személy – ideértve a szülőt, gyámot vagy a kiskorúval közös háztartásban élő hozzátartozót –, aki a felügyeleti vagy gondozási kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel a kiskorú testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Az ügyvéd álláspontja szerint a mostani esetben is megállhat a szülők felelőssége – nem csupán azért, mert a gyermek éjszaka, 23 óra után tartózkodott felügyelet nélkül közterületen, hanem elsősorban azért, mert megfelelő védelem nélkül rollerezett.