augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Ittasan borult fel egy rolleres Siófokon - videóval

Címkék#Siófok#rendőrség#baleset

Az aszfaltra borulva sokáig maradt mozdulatlan a baleset áldozata. Ittasan borult fel egy rolleres Siófokon.

Kovács Gábor László

Ittasan borult fel egy rolleres Siófokon, az erről szóló videót a rendőrség tette közzé. A felvételen az látszik, hogy a fiatal férfi kacskaringós manővert tett a járművel, majd arcra esett, és sokáig mozdulatlan maradt az aszfalton. A következő képeken már a mentőszolgálat munkatársai igyekeztek segíteni a balesetet szenvedett rolleresen.  A férfi súlyosan megsérült, ráadásul ellene ittas járművezetés miatt indult rendőrségi eljárás.

Ittasan rollerezni veszélyes
Ittasan rollerezni veszélyes
Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Súlyosan megsérült a rolleres

Első nekifutásra jól hangzik, ha egy alkoholmámorban töltött éjszakán nem ülünk a volán mögé, hanem alternatív közlekedési módokon törjük a fejünket. Az elképzelés mindaddig üdvös, amíg az opciók közé nem kezdenek el beszivárogni az olyan közlekedési eszközök, amelyek biztonságos használata amúgy szintén megköveteli a józanságot, a kiváló manőverezési készséget, és az ahhoz szűkséges tűéles reflexeket. Nincs ez máshogy az elektromos rollerekkel sem. Ezek olyan járművek, melyekkel ittasan közlekedni szintén a törvény tilalmába ütközik – hívta fel a  figyelmet erre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.  a baleset kapcsán a Facebook-oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu