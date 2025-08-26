Ittasan borult fel egy rolleres Siófokon - videóval

Ittasan borult fel egy rolleres Siófokon, az erről szóló videót a rendőrség tette közzé. A felvételen az látszik, hogy a fiatal férfi kacskaringós manővert tett a járművel, majd arcra esett, és sokáig mozdulatlan maradt az aszfalton. A következő képeken már a mentőszolgálat munkatársai igyekeztek segíteni a balesetet szenvedett rolleresen. A férfi súlyosan megsérült, ráadásul ellene ittas járművezetés miatt indult rendőrségi eljárás.

Ittasan rollerezni veszélyes

Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Súlyosan megsérült a rolleres

Első nekifutásra jól hangzik, ha egy alkoholmámorban töltött éjszakán nem ülünk a volán mögé, hanem alternatív közlekedési módokon törjük a fejünket. Az elképzelés mindaddig üdvös, amíg az opciók közé nem kezdenek el beszivárogni az olyan közlekedési eszközök, amelyek biztonságos használata amúgy szintén megköveteli a józanságot, a kiváló manőverezési készséget, és az ahhoz szűkséges tűéles reflexeket. Nincs ez máshogy az elektromos rollerekkel sem. Ezek olyan járművek, melyekkel ittasan közlekedni szintén a törvény tilalmába ütközik – hívta fel a figyelmet erre a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. a baleset kapcsán a Facebook-oldalán.