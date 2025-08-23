Siófoki baleset: mentőhelikopter vitte el a sérült gyermeket az M7-esről

Mentőhelikopter szállította kórházba azt a gyermeket, aki az M7-es autópálya Siófok sóstói szakaszán sérült meg egy baleset során. Mint ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a délelőtti órákban az M7-es autópálya 98 és 99 km közötti szakaszán két személygépkocsi karambolozott, a forgalmat egy időre korlátozták. A helyszínhez a város hivatásos tűzoltói vonultak, az egyik jármű árokba is hajtott, abban négyen utaztak.

Eddig tisztázatlan körülmények között két személygépkocsi összeütközött az M7-es autópálya 99-es kilométerénél, ahonnan egy mentőhelikopter kórházba szállított egy sérült gyermeket. A forgalomkorlátozás megszűnt, az zavartalanul haladhat tovább

– mondta el Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.